Nejen rytíři pod vodní hladinou je název výstavy fotografií Alice Bochňákové. Snímky byly oceněny významným titulem Qualified European Photographer v Bruselu. Instalaci fotek je možné zhlédnout až do pátku 27. července letošního roku. Otevřeno je vždy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu a v neděli v době provozu společenského domu.