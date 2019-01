Soutěžní slané pečivo ochutnají i návštěvníci

Slané pečivo bude vonět v cítovském kulturním domě na čtvrtém ročníku gastronomické soutěže se zaměřením na přípravu slaného pečiva k odpolednímu občerstvení, svačině, pro společenské posezení u vína i piva nebo pro slavnostní rodinné události. Přijímání soutěžních vzorků zároveň recepty na ně se koná 14:00 do 15:00 hodin, hodnocení porotou následuje od 15:00 do 15:30 hodin, vyhodnocení je na řadě v 15:30 hodin a veřejná ochutnávka od 14:30 do konce akce.