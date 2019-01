Týden hokeje také na Mělnicku

Mělnicko – Kompletní trojice hokejových klubů z mělnického okresu se v nadcházejících dnech zapojí do náborové akce spolupořádané Českým svazem ledního hokeje. Čtvrtý ročník Týdne hokeje odstartuje v Mělníku. Jaké je to být hokejistou si tam děti od čtyř do osmi let zdarma vyzkoušejí ve středu 19. září od 16 hodin. O den později od 15.30 bude obdobná zábava na ledě připravena v Neratovicích pod taktovkou tamních Buldoků. Na zimním stadionu v Kralupech budou vyhlížet potenciální nové hráče v sobotu 22. září od 9 hodin.

Základní výbavou pro vstup na led jsou brusle, helma a rukavice (stačí i lyžařské). Kluby na svých stránkách nabízejí i možnost zapůjčení. Každý nově zaregistrovaný hráč do deseti let, zapsaný zároveň v projektu Pojď hrát hokej, obdrží poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup hokejové výstroje.