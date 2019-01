Ve Vltavě hraje Vojta Kiďák Tomáško

Známý český trampský a folkový písničkář Vojta Kiďák Tomáško bude zpívat návštěvníkům kralupského kulturního domu Vltava v posledním říjnovém dni. Podzimní koncert začíná v 19:00 hodin. Písničkář, který je zakladatelem a dlouholetým členem skupiny Roháči, o sobě říká: Píšu a skládám písničky. O lidech, o lásce, o přátelství. O tom co jsem prožil, co vidím okolo sebe. Vím, že to nejsou žádné hity a ani mě to netrápí. Je v nich ale kus mého života a možná i vašeho.“