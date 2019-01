Vojtěch Dyk vtrhne do kin v novém dramatickém snímku

Nový český dramatický snímek Důvěrný nepřítel uvede kralupské kino od dvaceti hodin. V hlavních rolích se představí Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková pod taktovkou režiséra Karla Janáka. Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Spolu s manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou, se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru.