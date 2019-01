Výstava fotek kralupského rodáka brzy končí

Výstava fotografií kralupského fotografa Antonína Čecha Kralupy a okolí mýma očima v kulturním domě Vltava pokračuje už jen pár dnů, končí 21. října. Čech se narodil v Kralupech nad Vltavou Lobečku v roce 1943. Část jeho archivu fotografií se bohužel utopila při povodni v roce 2002. Všechny snímky na výstavě jsou zhotoveny na klasický barevný nebo černobílý film formátu 6x6 centimetrů a jsou průřezem z let 1957 až 2017. Otevřeno dnes a zítra od 8:00 do 15:30, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin a dále během akcí kulturního domu.