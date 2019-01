Výstava prezentuje život hasičů

Infocentrum městského úřadu v Kostelci nad Labem patří výstavě s názvem Kostelečtí hasiči 1878 – 2018. Fotografie a exponáty ze života zdejších hasičů je možné shlédnout až do soboty 4. srpna letošního roku v době od deseti do třinácti hodin. Expozice představuje na barevných i černobílých snímcích nejen členy zdejšího sboru v průběhu let, ale například i jejich techniku a vybavení. K výstavě zároveň patří i ukázka výtvarných prací kosteleckých dětí.