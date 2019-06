Zámek ožije divadlem

Divadlo Na Maninách pořádá na nádvoří mělnického zámku Letní scénu Zámek Mělník, a to od 12. do 19. července. Diváci se mohou těšit na širokou škálu inscenací při skvělém hereckém obsazení. Vše začíná v pátek 12. července, kdy bude k od 20 hodin k vidění komedie Jak je důležité býti (s) Filipem. O den později se od 14 hodin odehraje pohádka Princezna na ocet a ve 20 hodin potom tragikomedie Commedia finita. Letní scéna pokračuje v neděli 14. července představením Dokonalá svatba ve 20 hodin, v pondělí 15. července ve stejný čas dostane prostor drama s názvem Cena za něžnost. Program zahrnuje ještě černou komedii Hra se smrtí 16. července, představení A na hrušce sedí diktátor 17. července, dramatickou hru Slečna Julie 18. července a na závěr komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá, která se odehraje 19. července. Vše začíná ve 20 hodin.