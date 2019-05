Zazpívá známý písničkář

Do neratovického společenského domu zavítá český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf Josef Fousek. Recitál kladenského barda se koná ve velkém sále. Josef Fousek se do povědomí české veřejnosti poprvé zapsal jakožto host Miloslava Šimka v pořadech Divadla Semafor, později Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v Česku i v zahraničí se svými recitály Nemám čas lhát a Bez náhubku. Od října 2011 také připravuje pro Český rozhlas Plzeň pořad Fouskův svět. Vstupné na akci činí 171 korun, pro seniory pak 145 korun.