- Číslo na krajskou hygienu: 771 137 070

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:



- Mělnické kulturní centrum ruší tyto plánované akce v MKD:

10. 3. | Šeherezáda

11. 3. | Burza práce

12. 3. | Přívoranka

14. 3. | 4. reprezentační ples ISŠT

15. 3. | Příhody Maxipsa Fíka

16. 3. | Pomáháme chránit želvy

17. 3. | Komorní koncert

17. 3. | Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

18. 3. | Bez keců a bez autorit!

18. 3. | Gedeonův uzel

21. 3. | Rybářský ples

23. 3. | Trénování paměti

23. 3. | Post Bellum: Příběhy našich sousedů

23. 3. | S batohem napříč Marokem

24. 3. po dohodě s vystavujícím umělcem je zrušena vernisáž výstavy v galerii Ve Věži, výstava bude otevřena

24. 3. | Kafka Band

25. 3. | Hezky česky od podlahy

26. 3. | Pohádky ovčí babičky

27. 3. | Závěrečný ples – taneční mládež – pokračovací kurzy

28. 3. | 5. policejní ples

31. 3. | Výstava ke 130. výročí Klubu českých turistů Mělník

duben

1. 4. | Tomáš Homuta Trio

3. 4. | Společenský večer GJP

6. 4. | Stopem se psem

7. 4. | Etiketa není věda



Vracení vstupného na výše uvedené akce (mimo plesy – vstupné vrací pořadatel plesu) bude probíhat v pokladně MKD v pracovních dnech od 14 do 17 hodin a v TIC Mělník denně od 9 do 17 hodin. Vstupné bude vraceno nejdříve tři pracovní dny před termínem akce, nejpozději do 30. 6. 2020. Veškeré online platby ke zrušeným představením budou automaticky vráceny na účet do 30 dnů.

- Kulturní dům Kralupy nad Vltavou - kino v rekonstrukci je uzavření do konce března,

Taneční kurzy 15.3. a 22.3. SE RUŠÍ. O dalším postupu budou informovat.

20. 3. koncert Totální nasazení, The Fialky, Nežfaleš - zrušen, hledají náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti, ovšem je možnost vstupenky vrátit.

Společenské:

- Společenský dům Neratovice ruší Ples FC Lobkovice 13.3., II.Rockový ples 14.3. Vstupenky na tyto akce je možné vracet v místě jejich zakoupení. Filmové projekce Městského kina je možné nadále navštívit, kapacita hlediště kina však bude ve smyslu vládního nařízení omezena. Totéž se prozatím týká i případných dalších plánovaných představení.

- Městská knihovna Neratovice až do odvolání ruší všechny akce v knihovně, knihy lze nadále vracet a půjčovat.

- Rodinné centrum Chloumek Mělník je do odvolání uzavřeno.

- Rodinné centrum Kašpárek Mělník přerušuje veškerý provoz včetně plánovaných akcí od pondělí 16. března do odvolání.

- 29. 3. Regionální muzeum Mělník ruší Vynášení Morany,

31. 3. ruší vernisáž výstavy Kašpárkův rok 2019

4. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK - zrušeno

Sportovní:

- 14. 3. Borecký půlmaratón - zrušen

- 12. a 14. 3. Utkání baráže o krajskou hokejovou ligu mezi HC Buldoci Neratovice - HC Žabonosy - zrušena

- 12. a 14. 3. Zbylá utkání vyřazovací části krajské ligy (s účastí HC Junior Mělník a HK Kralupy) - zrušena bez náhrady

- 14. a 15. 3. zrušená či odložená fotbalová utkání: Libiš B - Řepín, Kralupy 1901 B - Zálezlice

POVOLENÉ AKCE

Kulturní:

KDY: 24. března 20.00

KDE: Jazzový klub Společenského domu Neratovice

ZA KOLIK: 160 Kč / Senioři a studenti v předprodeji 140 Kč

Sázavský a Vřešťál Trio - ZRUŠENO

Sázavský a Vřešťál Trio již nehrají v jazzovém klubu poprvé a jejich fanoušci si spolu s nimi připomenou také období s kapelou Zdeňka a Zuzany v kapele Nerez.

Společenské:

KDY: 13. a 14. března 16.00

KDE: Donnie Brasco Mělník

ZA KOLIK: -

Hudební bar oslaví první narozeniny swingově - ZRUŠENO



Music Bar Donnie Brasco tento víkend slaví své první narozeniny v nových prostorách. Už v pátek 13. března potěší návštěvníky hudbou legendárního DJ Chrise Sadlera. V sobotu 14. března pak narozeninová pokračuje na přání hostů večerem při vodních dýmkách od 16 hodin. Jejich vyzkoušením provede profesionál s výkladem. DJ Kojda v sobotu večer zahraje Electro swing, chybět nebudou soutěže a dárky k svátku svatého Patricka.

KDY: do 22. března

KDE: Galerie Ve Věži Mělník

ZA KOLIK: zdarma

Pocta Rychlým šípům nabízí i pátrací hru

Putovní výstava se skládá z komiksů o Rychlých šípech od 50 českých a slovenských ilustrátorů a scénáristů. Připomíná 80 let od vydání prvního komiksu o Rychlých šípech a 20. výročí Foglarova úmrtí. Připravila ji Skautská nadace Jaroslava Foglara a k nahlédnutí je originální kniha i mapa Stínadel. Návštěvníci si mohou zahrát pátrací hru.

KDY: do 27. března 9.00

KDE: Regionální muzeum Mělník

ZA KOLIK: 40 Kč

Jak se žilo na venkově - MUZEUM UZAVŘENO

Výstava s názvem Děti, přišel jara čas aneb Jak to bylo u Kudrnů seznamuje nejen děti s životem našich předků na vsi v období jara a s jarními tradicemi. Objednané školy zažijí interaktivní program. Vstupné je 40 korun a pedagogický doprovod zdarma. Stálé expozice představí historické kočárky, železnici, vinařství a další. Otevřeno je denně mimo pondělí do 17 hodin.

V NEDĚLI 15. 3. zve Regionální muzeum Mělník NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY KAPUCÍNI NA MĚLNICKU S KURÁTOREM MGR. LUKÁŠEM SNOPKEM V 14:00 HOD. - ZRUŠENO

