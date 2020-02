Již tradičně se v Kralupech nad Vltavou uskuteční masopust. Letošním datem společného veselí je neděle 16. února. Bohatý program začíná v 11 hodin, kdy před Kulturním domem (KD) Vltava proběhne masopustní trh. Odpoledne pak bude patřit především dětem. Od 14 hodin jsou totiž naplánovány hry a soutěže na hřišti TJ Sokol. Vrcholem bude originální masopustní průvod městem s doprovodem muziky, nezbytnými maškarami a pravou moravskou slivovicí. Na závěr je potom připraven maškarní karneval pro malé i velké v KD Vltava.

Cítov

V pořadí již šestý masopust proběhne v sobotu 22. února v Cítově. Slavnostní zahájení bude ve 13 hodin před kulturním domem, kdy dojde k předání žezla a povolení starosty obce tzv. „Laufrovi“. O 10 minut později pak startuje tradiční průvod plný masopustních masek, a to samozřejmě za doprovodu muziky.

V 15 hodin by měl průvod dorazit na hřiště, a tam vůdčí postava průvodu „Laufr“ společně s účastníky průvodu obžaluje viníka za všechno zlé, co se událo v uplynulém roce a symbolicky porazí "kobylu". Poté již na hřišti propukne velká masopustní zábava.

Mělník

Neděle 23. února bude plná bujarého veselí. Důvod je jednoduchý. V centru města se uskuteční tradiční Mělnický masopust, o jehož organizaci se podělí místní Regionální muzeum, folklorní soubor Jarošovci a Rodinné centrum Kašpárek.

Bohatý program zahájí v 10 hodin masopustní trh, při kterém pochopitelně nemohou chybět zabíjačkové hody. Ve 14 hodin se pak pozornost všech přítomných zaměří na velkolepý průvod, který vyrazí od kašny na náměstí Míru. „Potom se zastaví u nás v muzeu, jelikož tu máme připraveno zábavné představení. Samozřejmě bude i občerstvení. Následně se připojíme k průvodu a společně půjdeme kolem knihkupectví Želví doupě a dále k informačnímu centru a kolem zámku. Poté se průvod vrátí na náměstí,“ těší se Kristýna Frelichová z mělnického muzea.

Kulturní náplň celé akce podpoří vystoupení Řeznické kapely a mělnických folklorních souborů Jarošovci a Jarošáček. Doprovodný program masopustu zahrnuje také řadu aktivit pro děti, kromě jiného také výrobu masek, kolotoče a jízdu na konících. (vmv)

Lobkovice - Neratovice

Lobkovický masopust se letos koná již poosmé, a to v sobotu 15. února od 10 do 18 hodin u zámku v Lobkovicích. Jako každý rok akci pořádá občanský spolek Lobkovice. Vstup je zdarma. Do průvodu masek s hudbou, který vyjde z návsi směrem k zámku ve 12.30 hodin, se může zapojit každý. Rozmanité masky jsou vítány, každá jedna bude odměněna. Všichni účastníci se mohou těšit na zabijačkové speciality od Pixů, vystoupení artistické skupiny Mistral a šermířské skupiny Armatus. O hudbu se postará Vašek Hruška a Zdeněk Kouba. V dětech zajisté zanechají vzpomínky koníci, poníci, velbloudi, ruční kolotoč, soutěže a další zábava. Pro všechny budou připraveny dobroty na stánku s občerstvením a polní kuchyní. K dispozici k zakoupení bude na akci různé dárkové zboží.