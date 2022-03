Astronautům se přepíná mozek, v bílé hmotě dochází k významným změnám

Již více než 60 let uplynulo od první cesty člověka do vesmíru a více než 55 let od chvíle, kdy poprvé vystoupil z kosmické lodi do otevřeného vesmírného prostoru. O působení vesmírného prostředí na lidský organismus však stále ještě nevíme všechno. Jeden z posledních objevů se týká lidského mozku: nový výzkum ukázal, že astronautům funguje jinak, protože u nich dochází k přepojení mozkových neuronů.

Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). | Foto: Shutterstock