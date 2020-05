"Jediné, co musíte udělat, je dojít na jakoukoli pláž a začít kopat," cituje server Science Alert jednoho z předních mezinárodních odborníků v oblasti blesků, Martina Umana z Floridské univerzity. Web však upozorňuje na to, že mnohé z fotografií tzv. fulguritů, které se hojně sdílejí na sociálních sítích, nejsou pravé - většinou jde o skulptury, jež vytvořili lidé z mokrého či nataveného písku, nanášeného například na naplavené dříví.

Fulgurite is the product of sand being struck by lightning pic.twitter.com/wju6i5e9KQ