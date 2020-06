Ačkoli dosud neexistuje žádný průkazný snímek ani ověřené pozorování lochneské příšery, přirovnává ji většina legend k velkému vodnímu plazu, pravděpodobně druhohorního původu, jenž nějakým zázrakem přežil tehdejší masivní hynutí přírodních druhů a přebývá v hloubkách chladného skotského jezera Loch Ness, odkud jen vzácně vyplouvá hladině.

Plaz? Ne, velká ryba

Snímek, jenž se během června rozletěl po sociálních sítích v Británii i jinde, tomuto základnímu popisu příliš neodpovídal. Tvar těla vyfoceného zvířete evokuje spíše velkou rybu plující těsně pod hladinou, nad niž vystupuje část jejího hřbetu. Blog Loch Ness Mystery zkusil zapátrat po tom, odkud se tento snímek vynořl, jak vznikl a co vlastně zachycuje.

Podle tohoto pátrání se fotografie objevila poprvé v polovině letošního června ve facebookové skupině založené Stevem Carringtonem, kde ji zveřejnil sám zakladatel skupiny. Carrington snímek pořídil podle svých slov loni v září při návštěvě jezera, kdy si všiml zvláštního vlnění vody, v němž rozeznal pohybující se stvoření, které údajně zachytil.

"Musím říci, že nevěřím na lochneskou příšeru, a upřímně si myslím, že pokud tam něco existuje, musí pro to existovat logické vysvětlení. Řekl bych, že jsem vyfotil sumce nebo něco podobného," citoval jeho slova britský bulvární deník The Mirror.

Jak se ukázalo, tvor na snímku je opravdu sumec, konkrétně sumec velký (Silurus glanis), jaký se vyskytuje i v českých přehradních nádržích. Věc má ale háček - Carrington ho ve skutečnosti v jezeře Loch Ness nevyfotil. Jen použil starší fotku, digitálně ji upravil a spojil se snímkem jezera.

Sumci mají své "daktylky"

Sumce, jenž posloužil jako podklad pro výslednou fotografii, chytili v roce 2018 rybáři Benjamin Gründer, Kai Weber a Marcus Brock u řeky Po v Itálii a hned se také se svým 268 centimetrů dlouhým úlovkem zvěčnili a snímek vystavili na svých sociálních profilech. Teprve poté jej pro svou počítačovou montáž využil Carrington.

Imagine having this 286lb monster on the end of your line! This incredible catfish was landed by Benjamin Gründer after a lengthy fight. #Monster #Catfish #Angling #Fishing pic.twitter.com/pjPCsAbc6X — Angling Times (@angling_times) March 1, 2018

A jak se podařilo celou fintu odhalit? Díky pigmentačním skvrnám na sumcově hřbetu. Jejich vzorce jsou podle vědců totiž stejně jedinečné jako lidský otisk prstu, takže neexistují dva různí sumci s totožnou pigmentací.

A uživatelé Twitteru si rychle všimli, že skvrny na zádech Carringtonova stvoření se navlas shodují se skvrnami sumce uloveného v Itálii. A bylo to.

Can't believe we gotta say this, but the loch ness monster picture is fake. Compare these unique patterns here pic.twitter.com/shG5dVAXGr — Bailee (@supahflylol) June 24, 2020

Podle blogu Loch Ness Mystery pracuje Carrington jako 3D umělec, což by mohlo vysvětlit věrohodný vzhled počítačové manipulace. Jeho myšlenka - že by lochnesská příšera mohla být obří sumec - navíc není nová, jedna z teorií skutečně takovou eventualitu připouští. Hloubkový průzkum jezerních vod však žádnou stupu po sumčí DNA nenašel. Neznamená to nutně, že žádná lochneska vůbec neexistuje - důkaz o její existenci však stále chybí. A Carringtonova fotografie jím s definitivní platností není.