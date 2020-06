Objevili 500 let staré malby. Zbrojnice v Benešově možná skrývá další tajemství

Dlouhé roky byla renesanční, téměř 500 let stará výzdoba bývalé zbrojnice Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí skrytá lidským očím. Objevil je až restaurátor Václav Potůček, který má obnovu místnosti na starosti. Obnova památky probíhá už téměř tři desítky let, bývalá zbrojnice je posledním prostorem, který zbývá dodělat. Návštěvníci by nově odhalené zdobné ornamenty na klenbách mohli poprvé vidět v příštím roce.

Restaurátor Václav Potůček pracuje v horním zámku v Benešově nad Ploučnicí na objevených stropních malbách. | Foto: Deník / Karel Pech