Myslíte, že je tato koalice dlouhodobě funkční?

To asi ano.

Na místo místostarosty má nastoupit zatím politicky nezkušený zastupitel. Co si o tom myslíte?

Otázka zní: co se po něm bude požadovat. Myslím, že jen podpora a hlasování pro návrhy ODS. A to, myslím, zvládne.

Ruší se dvě funkce místostarostů. Je reálné, aby to zvládl jeden člověk?

Není podstatné, kolik je místostarostů, ale jak pracují. Myslím, že pro město velikosti Mělníka jsou optimální 2 místostarostové.

Počet hlasů ve volbách vám nestačil pro získání zastupitelského křesla, takže končíte ve funkci místostarosty města, vracíte se zpět ke své původní profesi učitele?

To se stává. Silná kampaň proti mně zabrala. K původní profesi se zřejmě nevrátím.

Máte nějaké konkrétní plány?

Zatím nemám.

Pokud jeden z vašich kolegů, který se do zastupitelstva dostal, si nastoupit do funkce zastupitele rozmyslí, půjdete na jeho místo?

To nechci predikovat. Já jim to nenavrhuji.