„Moc děkujeme za krásný výsledek a projevenou důvěru v komunálních volbách. Když jsme naši kandidátku skládali, ani ve snu by nás nenapadlo, že vyhrajeme, natož takto s přehledem,“ uvedl nový starosta k volebním výsledkům, které Jansu vynesly až do čela úřadu.

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva, jež proběhlo 17. října, se hlasovalo také o tom, kdo se stane místostarostou. Do křesla za uskupení Společně pro ves, které skončilo ve volbách druhé, usedne Renáta Hakrová.

Hnutí STAN v čele s Martinem Exnerem získalo pouze jeden mandát. „ Za osm let mého starostování jsem pyšný na to, že jsme ve všech pěti částech postavili kanalizaci, na protipovodňové zahrazení Nových Ouholic a povodňový plán a zejména na stavbu chodníků a opravu silnice v Nové Vsi a Nových Ouholicích. Nová Ves bude během pár týdnů hotová a průjezdná. V Nových Ouholicích se bude odehrávat zhruba totéž, co v Nové Vsi a skončit by to mělo v květnu. Dotáhnout to už musí nový starosta,“ sdělil někdejší starosta a stávající poslanec.

Celkem v pěti částech, kterými jsou Nová Ves, Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek přišlo k volbám pětašedesát procent voličů, což činí 3 825 platných volebních hlasů.

Politické uskupení Nový směr získalo v zastupitelstvu čtyři mandáty. Na druhém místě se umístilo Společně pro ves se třemi křesly a po jednom mandátu získalo hnutí STAN a Změna pro obec.