Vaší hlavní pracovní náplní teď bude vedení města. Co uděláte s vaším podnikáním?

Jsem vlastníkem několika firem, jednu mám pětadvacet let, tak ji nezavřu. Zaměstnanci budou pracovat beze mě, ale oni to zvládnou bez problémů a já se mohu naplno věnovat chodu města.

Ctirad Mikeš v čele Mělníka končí. Novým starostou bude Tomáš Martinec

Nedávno jste zmínil, že pokud vyhrajete volby, necháte v centru města odstranit zelené balisety, které zařídil dosluhující místostarosta Milan Schweigstill. Platí to?

Trváme na tom, nejdou jen tak odmontovat, chvilku to bude trvat, ale do půl roku by už mohly být pryč.

Jaký je tedy nejbližší cíl koalice?

Připravit rozpočet na příští rok. Je velký problém s energiemi, takže je bude potřeba zajistit. Nevím zatím přesně, jaký je stav, ale mám zprávy že na ně budou peníze chybět. Třeba sportovní kluby nevědí, jak si poradit se zimou a hrozí jejich zavření, takže musíme vyřešit pomoc právě jim. A taky se musíme seznámit se stavem úřadu, zjistit, co je a co naopak není rozděláno.

První kolo senátních voleb na Mělnicku ovládly ženy

V koaliční dohodě máte mimo jiné uvedenou také revitalizaci náměstí Karla IV…

Už je potřeba s tím něco provést, dokonce jsou architektonické studie, které současné vedení nechalo vypracovat a nebyly špatné. Z toho se dá vycházet.