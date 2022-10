Potřebují Kralupy nad Vltavou zásadní změnu ve vedení města? Hlasujte na konci tohoho článku.

Holeček byl před svým působením v Senátu dlouhodobým starostou Kralup nad Vltavou. Po neúspěchu v letošních senátních volbách Deníku v minulém týdnu řekl, že se stáhne z vysoké politiky a netouží znovu ani po pozici ve vedení města.

Město by údajně měly znovu vést ODS, STAN a Nová vlna. Rýsuje se i nový starosta, kterým by měl být - pokud strany dohodu v této podobě uskuteční - Libor Lesák za ODS. Po čtyřech letech by tak vystřídal už nekandidujícího Marka Czechmanna, zvoleného tehdy za STAN. Vedle Holečka s velkou pravděpodobností usedne jako druhý místostarosta Vojtěch Pohl (Nová vlna).

Nově vznikající koalice má za sebou nechat vítěze voleb – hnutí ANO, které získalo šest mandátů. „Hned v neděli po volbách se sešel lídr ANO Martin Luksík s Liborem Lesákem z ODS. Probrali spolu některé možné body spolupráce a priority v programu. Pan Lesák byl informován o naší představě možného budoucího rozložení sil ve městě. První návrh zněl - čtyři místa v radě města pro ANO, v tom pozice starosty a místostarosty, a pro ODS pak tři místa v radě města a pozice místostarosty,“ uvedla dvojka kandidátky hnutí ANO Tomáš Pekárek s tím, že před jednáním s ODS oslovili i Novou vlnu, která ve volbách skončila na druhém místě.

Nová Vlna na nabídku hnutí ANO od té doby nereagovala. ODS nejdříve požádala o vylepšení s tím, že chce pro sebe pozici starosty. Podle vlastního vyjádření hnutí ANO na tento požadavek přistoupilo, ale následně byla spolupráce zamítnuta hlasováním všech kandidátů ODS, kdy pro většinu z nich bylo spojení s ANO nepřijatelné.

Může nastat v Kralupech nad Vltavou stejně jako v Mělníku převratná změna, nebo bude výsledek povolebních jednání sázkou na jistotu? V politickém zákulisí v Kralupech nad Vltavou se mluví o špatně rozdaných kartách, se kterými jen těžko hrát tak, jak by si jednotlivé strany přály. Podle Petra Holečka by mělo být o výsledcích koaličních jednání jasno do konce tohoto týdne.