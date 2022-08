Na opačné věkové straně a zároveň nejstarším kandidátem napříč okresem se stal Leopold Vydra, který do voleb jde ve svých čtyřiaosmdesáti letech.

„V Mělníku se pohybuji celý život a celý můj život je aktivní, není tomu jinak dnes, mám energii se angažovat. Mým hlavním úkolem jsou urbanistické věci, například komplex na dolním mělnickém náměstí – turecké lázně, jak stavbu pojmenoval jeden můj kamarád architekt,“ řekl pro Deník kandidát za hnutí ANO, který plánuje příští rok vydat knihu o barokním architektovi Janu Blažejovi Santinim.

Oproti Mělníku se do komunálních voleb v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích nepřihlásili kandidáti starší osmdesáti let. Nejstarší v druhém největším okresním městě je Antonín Komárek, kandidující za ANO a nezávislé s podporou ČSSD a Trikolory, kterému je devětasedmdesát let. Nejmladší kandidát v Kralupech je devatenáctiletý Jakub Hofman, podporující hnutí STAN.

Na neratovické volební listině se objevilo celkem osm stran se 158 kandidáty, z nichž nejstarší je devětasedmdesátiletý Zdeněk Tesař za SPD. Nejmladší, devatenáctiletý student Vojtěch Pacholík podporující stranu Speciál Neratovice.

