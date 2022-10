Těsně druhá Andrea Brzobohatá si na vítězství věří. „Pro mě to byl obrovský úspěch v prvním kole, kdy jsme za sebou nechali významné konkurenty. Věřím, že v druhém kole uspěji a myslím si, že bych si to zasloužila. Už třicátý den jezdím od rána do večera, neměla jsem na kampaň tolik peněz, takže jsem si to oddřela tou kontaktní kampaní,“ uvedla kandidátka za hnutí ANO, která ještě netuší, kde bude v sobotu odpoledne sledovat sčítání hlasů.