Mělnicko volí i do Senátu: voliči mají na výběr ze sedmi jmen

V pátek 23. září startují zároveň s komunálními volbami i volby do jedné třetiny senátu. Volit se bude i na Mělnicku. Oproti předchozím volbám v roce 2016 se zde počet kandidátů snížil z deseti na sedm. Svůj hlas v prvním kole voleb mohou svému kandidátovi dát voliči v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin.

