„Vnímám to jako obrovský úspěch. Ke všem kandidátům jsem měla velkou úctu a do boje jsem šla s pokorou. Netušila jsem, jak to dopadne a nakonec to dopadlo krásně. Úspěch je zaručeně nejen můj, ale celého mého týmu, rodiny a okolí. Nicméně mi dochází, že není ještě všem dnům konec a nadcházející týden se ukazuje jako velmi náročný,“ řekla Deníku Smotlachová.

Petr Holeček, který v Senátu končí po šesti letech, bere výsledek voleb sportovně. „To je politika, člověk musí být připraven i na tuto variantu. Oběma kandidátkám jsem už včera pogratuloval a popřál jim hodně štěstí. Po celou dobu vládla mezi námi přátelská atmosféra,“ řekl dosavadní senátor a zároveň znovu zvolený zastupitel Kralup nad Vltavou.

Ve městě se někdejší starosta Kralup nad Vltavou těší velké oblibě, avšak do čela radnice podle svých slov znovu usednout nechce.

Druhý favorizovaný kandidát Zdeněk Šarapatka (TOP 09) obdržel pouhých 5 076 hlasů, tedy zhruba o tři tisíce méně než Holeček.

Která ze dvou kandidátek získá senátorské křeslo, rozhodnou voliči 30. září a 1. října, kdy se uskuteční druhé kolo senátních voleb.

