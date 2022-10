Čekala jste své vítězství? Nečekala jsem nic, ale cítím se nádherně, mám z toho radost, musím poděkovat všem, kteří mi pomáhali, není to úspěch jenom můj, ale úspěch celé mé rodiny, štábu, zastupitelstva v Hlavenci. Obklopila jsem se pracovitými lidmi a jsem za to nesmírně vděčná.

Senátorské křeslo jste získala s velkým náskokem oproti vaši konkurentce Andree Brzobohaté za hnutí ANO. Jak vnímáte vaše vítězství?

Jsem ráda, že v druhém kole zvítězila demokracie. Pokud to bylo „referendum proti vládě“, tak se ukázalo, jaká ta naše vláda je a že všichni nemyslí negativně, ale je hodně občanů, kteří jsou pozitivní a naši vládu podporují.

Kde jste vlastně sledovala sčítání hlasů?

S rodinou doma, teď už jsem sedla do auta a odjíždím do Kostelní Lhoty na slavnost Vesnice roku. Těším se, že výhru symbolicky oslavím mezi svými a tam, kde mi to je blízké – na venkově.

Novou senátorkou za Mělnicko je Jarmila Smotlachová

Co plánujete v nejbližší době?

Ani v tuto chvíli nevím, čeká mě spousta práce, samozřejmě složení slibu v Senátu. Ale úplně první, co zítra udělám je, že pozvu své děti na společný nedělní oběd.

A co prvního uděláte po složení slibu senátorky?

Jako první krok ve své nové funkci chci otevřít téma školství. Protože byly i komunální volby, nastanou někde i velké změny ve vedení měst a obcí. Ráda bych, až mi to můj mandát umožní, rozjela jednání, jak budeme v jednotlivých spádových obvodech řešit problematiku nedostatečných kapacit škol.

Jaké jsou vaše další senátní priority?

Moje priority vycházejí ze zkušeností z pozice starostky a zastupitelky Středočeského kraje. Kromě školství je dalším a velkým problémem doprava a také se budu věnovat nakládání s vodou v krajině a ochraně zemědělského půdního fondu.

Zůstanete nadále i uvolněnou, tedy placenou starostkou Hlavence?

Chci zůstat starostkou, ale už ne uvolněnou. Máme mnoho rozpracovaných projektů, které je potřeba dokončit.

Jak bude vedení obce vypadat? Máte to nějak promyšlené?

Řešili jsme to ještě před tím, než jsem zveřejnila svůj záměr stát se senátorkou. Pan místostarosta bude v uvolněné funkci a já mu budu nápomocna při řešení různých problémů.

Myslíte, že se dá starostenství a senátorství časově skloubit?

Myslím, že ano. Obec Hlavenec má okolo pěti set obyvatel, takže se nejedná o žádné velké město.