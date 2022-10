„Věřím, že v druhém kole uspěji a myslím si, že bych si to zasloužila. Už třicátý den jezdím od rána do večera, neměla jsem na kampaň tolik peněz, takže jsem si to oddřela kontaktní kampaní,“ uvedla kandidátka za hnutí ANO Andrea Brzobohatá, která ještě netuší, kde bude v sobotu odpoledne sledovat sčítání hlasů.

O křeslo v senátu se na Mělnicku utkají ženy. V prvním kole porazily favority

Jarmila Smotlachová by sčítání hlasů ráda pozorovala z Kostelní Lhoty na Nymbursku. „Jsem středočeskou předsedkyní Spolku pro obnovu venkova České republiky a dlouholetým příznivcem vesnice roku. Letos se nám podařilo ve Středočeském kraji, že Kostelní Lhota vyhrála celostátní soutěž, kde probíhá právě v sobotu vesnická celostátní oslava. Sejdou se tam zástupci třinácti soutěžních obcí, a tak jsem si říkala, že by bylo hezké sledovat výsledky pospolu tam, kde mi to je blízké – na venkově,“ dodala.

Volební místnosti jsou otevřené do pátečních 22 hodin. Voliči mohou k urnám dorazit také v sobotu od 8 do 14 hodin.