Odbor životního prostředí neměl od chvíle, co se Mikeš stal mělnickým starostou, svého vedoucího a pracovní smlouva uzavřená se stávajícím starostou nebyla ukončena, proto platí tříměsíční lhůta na rozmyšlenou. Ta poběží od nástupu Mikeše do funkce šéfa odboru.

„Pro tuto variantu je vydáno stanovisko ministerstva vnitra, které je zveřejněno na jeho stránkách. Na ustavujícím zasedání zastupitelé vyzvou toho, kdo by měl mít souběh funkcí, aby se rozhodl, kterou pozici si vybere,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Mělníku Radka Bališová Zamlarová. Neslučitelnost funkcí se posuzuje u všech zastupitelů stejně bez ohledu na to, zda jde o starostu, místostarostu, radního či řadového zastupitele.

Informován byl i budoucí starosta Tomáš Martinec (ODS) „Pana Mikeše jsem se na to ptal, víme, že funkce jsou neslučitelné a měl by si vybrat jednu z nich, bylo mi sděleno, že plánuje využít ze zákona stanovené tři měsíce. Po dvanácti letech by mohl mít politik jasno, kterou z funkcí bude nadále vykonávat. Nevím, na co jsou tři měsíce v tomhle případě,“ řekl Deníku Martinec.

Lídr mělnické ODS oficiálně stane v čele Mělníka v příštím týdnu. V úterý 18. října proběhne v Masarykově kulturním domě ustanovující zasedání, kde budou uvedeni do funkce noví zastupitelé a voleni starosta, místostarosta a radní.

Oproti stávajícímu vedení bude mít Mělník nově pouze jednoho místostarostu, kterým se stane Petr Kowanda za hnutí ANO. Trojkoalice složená z ODS, ANO a Mělník 2022 podepsala koaliční dohodu do čtyřiadvaceti hodin od zveřejnění volebních výsledků.