Nedomyšlenost developerských projektů v návaznosti na místní občanskou vybavenost je častým problém dnešní doby. Budou mu muset čelit i Kralupy?

Pro Deník se vyjádřili lídři čtyř stran kandidujících v letošních komunálních volbách. A jejich názory se liší.

Libor Lesák (ODS) nemá obavy, že by město nezvládlo nově přistěhovalé pojmout. „Je správné, že se město rozroste o nové obyvatele. Výstavba probíhá v etapách a obyvatelé se nepřistěhují naráz. Neznamená to, že najednou přibudou čtyři tisíce obyvatel, ale vše je otázkou několika let,“ uvedla jednička na kandidátce a nynější místostarosta města.

Kdo chce vést vaši obec na Mělnicku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Druhý místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna) má na věc jiný názor. Připomíná, že projekty reflektují především zájmy developerů. „Nejsem zastáncem developerských projektů ve stávajícím provedení, protože se obávám, že dojde k velkému zatížení města v oblastech dopravy, zdravotnictví a kapacit ve školství,“ řekl Pohl.

„Například oblast dopravy, kde se už nyní nacházíme na hranici únosnosti – a v té se město prakticky připravit nedokáže, bude závislé na investicích státu, například při výstavbě obchvatu města. Z tohoto důvodu jsem se v tomto období snažil o zmírnění výstavby a projekty jsem v současné podobě nepodporoval,“ dodal lídr Nové vlny.

Výstavba v Minicích, kde projektová koncepce obsahuje devětačtyřicet řadových domů, čtyřiapadesát dvoj-domů, šest bytových domů o třech patrech a dvě vily, je v rukou soukromého investora. A neshoduje se s představou, jakou má o budoucnosti města jednička kandidátní listiny hnutí STAN Magdaléna Randáková Modes. „Při hlasování o už probíhající výstavbě nepanovala shoda napříč celým naším politickým spektrem. Toto rozhodnutí už nezvrátíme. Jakým směrem se chceme ubírat, nyní jasně definujeme v našem volebním programu,“ uvedla Randáková.

Jak si mají Kralupy poradit s developerskými projekty? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Jak si mají Kralupy poradit s developerskými projekty

Zdrženlivěji se k tématu vyjádřil Tomáš Pekárek, lídr kandidátky hnutí Ano. Podle něho není jasné, o kolik obyvatel se město do budoucna rozroste.

„V tuto chvíli ani nelze říci přesně, jaký bude skutečný rozsah výstavby, počet postavených bytů, domů, a tím i nových obyvatel. Projekt u nádraží, který má na starosti developerská firma Finep, je ze všech developerských projektů v přípravách rozhodně nejdále, ale ani tam ještě nemají projektovou dokumentaci ani na první dva domy. Nevíme tedy, jak velké byty a kolik jich nakonec bude. V případě dvou dalších projektů jsem viděl pouze vizualizace a jejich realizace je pro mě v tuto chvíli ještě hodně daleko. V jejich případě počty možných nových obyvatel hádáme úplně z křišťálové koule,“ dodal.

Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali přes tři tisíce odpovědí vás – našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic na další čtyři roky.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče, nebo počet míst ve školách a školkách.



Snažili jsme se v nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo to jedno zásadní. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociální krize.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě třeba parkování jako v Mladé Boleslavi, divokou výstavbu jako v Berouně a Kralupech nad Vltavou, výstavbu sportovišť v Rakovníku či problém s bezpečností a pořádkem kolem ubytoven v Příbrami, vykukuje zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale zářijové volby určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou, cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení, důvěry ve volené politiky a vůbec ve společnost.