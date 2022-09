„Na sídlišti bydlím, a tak je pro mě tento problém každodenním tématem. Jako jediné řešení se nabízí přeměnit podélná parkovací stání na kolmá, samozřejmě na úkor zeleně,“ navrhuje a pozastavuje se nad tím, že lidé sice volají po parkovacích místech, ale ve chvíli, kdy by se musela omezit zeleň, postaví se řada bytových družstev proti zastavění travnatých ploch.

Například u školky ve Sportovní ulici má podél plotu vzniknout zhruba osmnáct nových stání. A také tam podle Klihavce nastal problém ze strany tamních obyvatel.

V centru města už není na rozdíl od sídlišť kam sáhnout, a tak se podle většiny oslovených kandidátů nabízí jediné řešení – parkovací dům.

„Parkování v Mělníku lze systémově řešit pouze parkovacími domy. Všechna vhodná místa už jsou pro parkování fakticky obsazena. Žádný zásadní průlom v této oblasti nelze učinit. Ve městě jsou dvě vhodné lokality pro výstavbu parkovacích domů, a to prostor po zbourané části cukrovaru v Pražské ulici a prostranství v Bezručově ulici naproti LDN Mělník, tedy na místě stávajícího hlídaného parkoviště,“ řekl Deníku starosta města Ctirad Mikeš, jednička kandidátky Mé město. „Na sídlištích lze dělat drobné změny, ale nelze zásadním způsobem vstupovat do veřejné zeleně,“ dodal.

I podle dalšího osloveného kandidáta Tomáše Trejbala za ODS jsou v Mělníku vhodné pozemky pro výstavbu parkovacího domu. „Nosím v hlavě ještě jeden odvážnější projekt, který by byl realizovatelný pouze ve spolupráci s občany vlastnícími řadové garáže u Sportovní. Tam by mohl vzniknout velkorysý parkovací dům včetně skladovacích prostor. Občan by dostal zpět své místo v moderní bezpečné budově. Nemám absolutně představu o ekonomice takového projektu, ale asi by mělo smysl věnovat návrhu trochu času a zjistit jak ochotu vlastníků ke spolupráci, tak reálná čísla,“ řekl Deníku Trejbal.

Parkovací dům je řešením, které by město ze svého rozpočtu bez dotací nebo přispění soukromých investorů nezvládlo.

„Na výstavbu parkovacího domu město bez dotační podpory samo nedosáhne. V případě developerských projektů by muselo dojít k dohodě s investory, kteří by byli ochotni parkovací kapacity navyšovat nad rámec zákonných normativů,“ poznamenal místostarosta Petr Volf, lídr Mělničanů.

Na voliče čeká tucet kandidátek

O posty zastupitelů se utká 210 kandidátů z 12 stran a hnutí. O znovuzvolení se pokusí jednička kandidátky Mé město Ctirad Mikeš, který je od roku 2010 starostou. Nechybí ani místostarostové Milan Schweigstill za Máme rádi Mělník nebo Petr Volf za Mělničany. O vedení města bude bojovat i Petr Martinec, lídr ODS, která v předchozích volbách skončila druhá. Voliči mohou vybírat i z dalších kandidátek, které postavily: Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků v čele se Zbyňkem Schneidrem, Piráti a Zelení s Martinem Vlčkem, hnutí Ano s Petrem Kowandou, Mělník v srdci s dalším lídrem stejného jména Petrem Kowandou, Svobodný soutok s Václavem Ptáčníkem, Roma luma s Ivanem Oračkem a Za sport a zdravý Mělník s Martinem Spurným. Na kandidátce DSZ – za práva zvířat a NK je jedno jméno, Karolína Lukavská.

Parkování ve městě, především na náměstí Míru prošlo letos výraznou změnou. S novým parkovacím systémem došlo i k regulaci počtu parkovacích míst. Tato novinka se nesetkala s příliš pozitivními ohlasy, byť jejím záměrem bylo zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů a také odlehčení historickému centru od dopravy. Starosta Mikeš vnímá nový systém jako pilotní projekt: „Parkovací systém na náměstí Míru potřebuje korekci a zlepšení celkového fungování.“

Podle lídra ODS Tomáše Martince jde o vyhozené peníze bez vysvětlení záměru. „Parkování v centru města se za posledních osm let nezměnilo. Slibovaný parkovací dům pod budovou úřadu práce existuje jen představách stávajícího vedení města, reálně nepořídili ani projektovou dokumentaci. Nyní město vyhodilo více než milion korun za kamery a zdražilo parkování. A žádné vysvětlení nepřišlo,“ uvedl.

Deníkem oslovený Milan Schweigstill za Máme rádi Mělník se k problému nevyjádřil.

