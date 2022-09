Například kandidát za ODS Petr Vrána si myslí, že je problémem špatná komunikace s občany. „Vše se rozhoduje za zavřenými dveřmi v úzké skupině lidí, což vytváří chyby v projektech a zároveň dává prostor pro šíření klepů a následným dohadům. Příkladem je tolik potřebná nová poliklinika, která už nyní měla stát, ale ještě se ani nekoplo do země,“ vysvětlil Vrána.

Nynější starosta města Roman Kroužecký a lídr kandidátky Společně pro Neratovice se k projektu polikliniky a celkovému zpoždění výstavby vyjádřil jasně. „Zpoždění polikliniky bylo způsobeno protahováním výběrového řízení. Nejdříve dotazy k zadání a poté výzvami k doložení kvalifikačních požadavků jednotlivých uchazečů. Nakonec to vyhrál čtvrtý v pořadí z pěti. Momentálně jsou výsledky zveřejněny na 15 dní pro případné námitky. Pakliže žádné námitky nebudou, budu moci podepsat smlouvu o dílo. Následně bude zahájena výstavba,“ upřesnil. „Chtěl bych především dotáhnout polikliniku a postavit parkovací dům. Pokud finanční situace dovolí, zahájit rekonstrukci kulturního domu. Vedle toho se rýsuje výstavba bytových domů soukromým developerem. Naše vize je jasná, ale odlišná od té opoziční,“ dodal.

Poliklinika se tedy možná začne stavět, ale střety mezi politiky jednotlivých neratovických uskupení zjevně neskončí. „Dalším příkladem jsou třeba protipovodňová opatření, která měla sice pár chyb, ale někteří politici všechno překroutili tak, že v Mlékojedech nakonec výstavbu zábran v anketě odmítli,“ uvedl Vrána s tím, že vedení města, místo aby se snažilo uvádět věci na pravou míru a informovat o tom, proč jsou protipovodňová opatření důležitá, nechalo problém takzvaně „vyhnít“. A tak to zatím vypadá, že se bude stavět jen na jednom břehu.

K věci se vyjádřil i nynější člen opozice a jednička na kandidátce Budoucnost pro Neratovice Pavel Šanda. „Privatizací budovy současné polikliniky a následnou nezvládnutou komunikací vedení města s lékaři přišli občané města o část zdravotní péče. Vybraný projekt polikliniky podle nás nebyl dobrý, ale po té, co jsme s koaličními stranami vyjednali odstranění největších chyb projektu, jsme projekt podporovali v naději, že bude dokončen ještě v tomto volebním období. Bohužel se ani nekoplo do země. Naší prioritou je zajištění zdravotní péče minimálně v rozsahu před privatizací polikliniky. Pokud z povolebních vyjednávání vzejde, že výstavba nové polikliniky toto pomůže zajistit, tak ji samozřejmě podpoříme,“ sdělil Šanda, podle kterého je jednou z příčin častých střetů, že nynější vedení města nehájí převážnou většinu voličů. „Druhou příčinou je, že v zastupitelstvu jsou některé strany, které nemají program a politicky nereprezentují žádnou sociální skupinu občanů města, a tím pádem jejich zastupitelé vnášejí do debat různé osobní záležitosti a vzájemné nevraživosti, místo toho, aby prosazovaly nějaký skutečný program a řešení.“

Bývalý předseda městské komise pro správu Tomáš Hrubý se domnívá, že vztah vedení města a občanů je z velké míry určován zastupiteli opozice. „Opozice má místy až extrémní snahu většinu záměrů vedení města veřejně kritizovat a bojkotovat, a to bez znalosti samotné podstaty problému,“ uvedl Hrubý s tím, že město s občany komunikuje nad rámec svých povinností. „O větších záměrech vedení města – významné investice (rekonstrukce Kulturního domu, výstavba nové polikliniky atd.) je veřejnost informována na veřejných prezentacích. Vedení města využívá všech komunikačních kanálů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná, jsou vedeny zápisy z jednání zastupitelstva a jednání je přenášeno online. Na žádost občanů, vyjádřený zejména opozicí, se jednání zastupitelstva pravidelně konají v pozdějších hodinách,“ doplnil.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali čtyři tisíce odpovědí vás – našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic na další čtyři roky.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče, nebo počet míst ve školách a školkách.Snažili jsme se v nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo to jedno zásadní. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociální krize.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě třeba územní plán jako v Mnichově Hradišti, politické třenice, jejímž příkladem je dění kolem neratovické polikliniky, nebo hádky o nemocnici v Čáslavi a budoucnost centra Dobříše, vykukuje zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale zářijové volby určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou, cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení, důvěry ve volené politiky a vůbec ve společnost.