Setkání přátel aneb Den plný her a zábavy v Tuhani | Video: Deník/Petra Špitálská

/FOTO, VIDEO/ Vedro k padnutí a v Tuhani se sportovalo a tančilo. Poslední červencová sobota tam patřila Setkání přátel aneb Dni plnému her a zábavy. Pánové házeli do dálky pivním sudem, dámy pouťovými kachnami a hrála muzika. Písničky Petra Nováka si s Karlem Kahovcem zpívali snad všichni.

Tuhaňské setkání začalo hodinu po poledni průvodem mažoretek z návsi ke hřišti, kde hrála country kapela a probíhaly veselé soutěže. Hod pivním sudem a pití piva na čas bylo spíše doménou pánů, dámy donesly k hodnocení své pouťové koláče a také házely do dálky, ovšem kachnami.

Pak už nastoupila na jeviště kapela The Beatles Revival, aby zahrála hity legendární kapely. Muzikanti v parukách s ofinami ve stylu beatle look museli být skoro pečení, energii jim to ale neubralo.

A pak přišlo překvapení: Karel Kahovec, známý ze šedesátek z Matadors a Flamenga, který se věnuje odkazu Petra Nováka. A jeho hity, třeba Hvězdičko blýskavá nebo Povídej, také zpíval v Tuhani, kam se dostal právě s revivalem Beatles, s nímž mířil na další společnou štaci.

Den plný her a zábavy nabídl také pouťové atrakce na návsi, fotbalové utkání nebo večerní taneční zábavu s kapelou Gradace.