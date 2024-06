I tentokrát stejně jako kdysi ve studiu i na koncertech „Zvířete“ s nimi Königovi pomohla právě Kieslowski, která koncert zahájila svými skladbami.

| Video: Youtube

Nerozhodil ji ani nečekaný výpadek proudu způsobený bouřkou, jen si ve tmě přesedla blíže k publiku s malými klávesami napájenými bateriemi a pokračovala ve hře.

Sblížení s diváky pomohlo i atmosféře následujícího Königova setu, což si později pochvaloval i sám umělec. „V Nostalgické myši to bylo úžasný. Ono to tam bývá nějakým způsobem úžasný vždycky, ale včera to vážně sedlo,“ zhodnotil König, jehož mile překvapila poměrně vysoká návštěva na to, že jde o vesnický klub ukrytý v přírodě mezi poli a lesem.

Letos ještě Jan Hrubý nebo Karel Plíhal

Zatímco König se do Šemanovic rád vrací a dokonce zde loni na podzim natočil videoklip k titulní písní své nejnovější desky Hvězdy, pro Marii Kieslowski to byla zdejší premiéra. Zřejmě ani ona zde však nebyla naposledy. „To místo má atmosféru. Držím Myši palce, ať se jim daří, a vy si tam udělejte výlet,“ doporučuje písničkářka svým fanouškům.

| Video: Youtube

O zajímavé koncerty zde nebude nouze ani v příštích týdnech. Na závěr června mají v Nostalgické myši na programu vystoupení Roberta Křesťana s Druhou trávou.

O prázdninách návštěvníky čekají například koncerty Jana Hrubého, Blanky Šrůmové s Janem Saharou Hedlem anebo Českého srdce. Ke konci roku nebudou chybět ani výjimečná vystoupení Karla Plíhala nebo Michala Prokopa.