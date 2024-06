V sobotu 22. června pořádá kralupský soubor Scéna už 24. ročník divadelního festivalu (nejen) amatérského divadla Za vodou. Dvě ze čtyř představení proběhnou v jeho Klubovně, která má za sebou rekonstrukci. Místní ochotníci ji představí hostům už den před festivalem, v pátek 21. června, kdy od 18 hodin slavnostně zahájí novou éru divadelní klubovny.

Jak uvedla produkční souboru Scéna Helena Plicková pro Kralupy TV, jsou tam například nové sítě včetně topení, což by mělo přinést úspory, nové podlahy, záchody… Nyní se tam nachází i divadelní bar s dřevěným patrem, kde je sice zatím sklad kulis, časem by tam ale po další fázi úklidu mělo být hezké posezení pro hosty. Patro vzniklo díky vysokým stropům a penězům od dárců, kteří na záměr přispěli prostřednictvím portálu Hithit.

Náklady na rekonstrukci podle Plickové přesáhly 700 tisíc korun, téměř dvěma třetinami na ně přispělo město, pomohl i dar od místní firmy.

Čtyři představení v jednom dni

Kdo nedorazí na páteční slavnost, bude mít příležitost prohlédnou si divadelní klubovnu v Lobečku, za kulturním domem se vstupem z Hakenovy ulice, hned v následujícím dni.

Festival Za vodou zahájí v klubovně představení pro děti od tří let Co se děje v Mokroušově aneb Dešťové pohádky v podání souboru Pohadlo. Od 15.30 hodin nabídne venku před klubovnou studio Damúza představení pro děti od šesti let nazvané Špílmachr – Jenovéfa. Opět v klubovně pak v 18.30 hodin začíná komediální monodrama Já, Diagnóza souboru +/- VeDvou a od 20.30 hodin v kulturním domě Vltava muzikál Pudl a Pudr v podání Geisslers Hofcomoedianten. A jak na sociální síti napsali kralupští herci, divadelní den pak zakončí s legendárním DJ Psychem.

Na obě pohádky platí vstupné pro děti 80 korun a jejich doprovod má vstup zdarma, vstupenky na večerní představení stojí 130 korun.