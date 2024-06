Pilníkovo pozdní odpoledne

Kdy: sobota 15. června od 14.00

Kde: Čerčany, areál firmy ŽPSV vedle vlakového nádraží

Za kolik: 299 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let zdarma

Atraktivní podívaná, krkolomné kousky odvážných jezdců na motocyklech organizovaná Petrem Pilníkem Pilátem. Na nebi letecká akrobacie Martina Šonky