Dobrodruh, sportovec, spisovatel a muzikant Jan Venca Francke je dnes vpodvečer hostem Pivovaru v Lobči. Vyprávět bude nejen o slavném extrémním závodu zimní Aljaškou.

Jan Venca Francke. | Foto: se svolením Pivovaru Lobeč

V rámci volného cyklu přednášek na pivovarské půdě zavítá v pátek 19. dubna do Lobče Jan Venca Francke, který letos podnikl už třetí start na Iditard Trail Invitational na tisíc mil na Aljašce.

Před dvěma měsíci mu bylo čtyřicet. „A právě ve dni svých narozenin se vydal na putování, které před ním na běžkách nikdo nedokončil,“ připomíná Pavel Prouza z lobečského pivovaru, podle kterého dnešní host říká o závodu, že to byla dlouhá, intenzivní a epická oslava narozenin.

„Budeme si moci poslechnout jeho letošní příběh z první ruky. Pozvání do Lobče není nikterak náhodné, známe se osobně už řadu let - a to díky lobečskému pivu,“ dodává Prouza. Přednáška v pivovaru začíná v 18.30 hodin.