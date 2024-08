Řecké odpoledne v zahradě za kulturním domem Vltava se koná v pátek 30. srpna od 16.30 hodin. Pořadatelé slibují, že si návštěvníci užijí Řecko všemi smysly.

Ve tvořivé dílničce pro děti i dospělé se budou vyrábět vavřínové věnce, amulety s modrým okem nebo závěsné lodičky. Muziku nabídne skutečná řecká skupina Prometheus a kromě zhlédnutí tanečních vystoupení se zájemci budou moci naučit několik základních řeckých tanců s lektory pod vedením Marthy Elefteriadu.

Speciality ze Středomoří pak nabídne na místě řecká restaurace Kréta z Kladna. Řecko v Kralupech nad Vltavou zůstane i večer, kdy akci zakončí ve 20.15 hodin letní kino promítáním muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again.

Ceny se liší podle toho, co návštěvníky láká. Na celou akci včetně letňáku stojí vstupenka 290 korun, pro dítě do 14 let 200 korun, bez filmu je to 190 a 100 korun a pouze letní kino je za 150 korun.