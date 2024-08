V sobotu 24. srpna mezi desátou a sedmnáctou hodinou se návštěvníci skalního bytu ve Lhotce mohou těšit na zajímavé vyprávění při komentované prohlídce, ale i na jarmark, řemesla a dílničky. Vstupenka stojí třicet korun, za děti do šesti let se ale neplatí.

Skalní obydlí ve Lhotce je nejdéle obývaným na Kokořínsku. Jeho poslední obyvatelka tam přišla v roce 1900 na svět a žila tam až do osmdesátých let.

Dnes je toto místo stálou expozicí mělnického regionálního muzea s ukázkou bydlení a hospodaření ve skalním obydlí. Nachází se tam i malá ukázka dobové zemědělské techniky a ve chlévě kráva Straka, tedy model v životní velikosti.

Skalní byty vznikaly na Kokořínsku v 18. a 19. století na řadě míst. Bydleli tam ti nejchudší, stávala se zázemím i po požárech nebo ve válečných časech.

Kdy a kudy do skalního bytu

- otevřeno je od čtvrtka do neděle a ve svátečních dnech od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

- letošní sezona pokračuje až do 29. září

- skalní obydlí leží na žluté turistické stezce, vedoucí z Mělníka (navazuje na známou Máchovu cestu značenou červeně linoucí se Kokořínským údolím), trasa je vhodná pro pěší i cyklistický výlet

- parkování na návsi, příjezd až ke skalnímu obydlí není možný