/FOTO, VIDEO/ Je vaše velikonoční nádivka neboli hlavička nejlepší? Ověřit si to můžete o velikonoční neděli ve Lhotce u Mělníka. K Velikonocům na skále, které pořádá ve skalním obydlí mělnické muzeum, patří i nádivková soutěž. Stačí přijít s voňavým pekáčkem a čekat na verdikt strávníků. Sváteční dobroty budou hodnotit návštěvníci.

Skalní obydlí Lhotka. | Foto: Kristýna Frelichová

Se svátky jara se budou v českých domácnostech po roce opět péct nádivky plné uzeného a mladých kopřiv. A možná i mnohem dříve než o Velikonocích. Alespoň rozhodnou-li se dámy nebo i pánové trénovat v předstihu na Lhoteckou hlavičku 2024, kulinářské zápolení o nejchutnější velikonoční nádivku.

Zdroj: Youtube

„Oprašte rodinné recepty vašich babiček nebo se přijďte pochlubit vaším současným receptem,“ vyzývá pořádající Regionální muzeum v Mělníku.

Soutěž proběhne v rámci akce Velikonoce na skále, která otevře skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka dlouho před květnovým zahájením turistické sezony.

Láska na komínech: Sledujte online sokolí rodinky v Neratovicích a Kralupech

V neděli 31. března od deseti hodin tam na návštěvníky čekají komentované prohlídky, živý koutek, mini jarmark, ukázky lokálních řemesel nebo setkání s přírodovědkyní Marcelou Holubovou na téma mláďátka. V jarně nazdobeném skalním obydlí se navíc seznámí i s velikonočními tradicemi. Vyhlášení nádivkové soutěže je plánováno na čtrnácti hodinu, s patnáctou hodinou pak akce končí.

Vstupné do skalního obydlí je třicet korun, děti do šesti let se tam baví zdarma.