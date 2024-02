Stezka plná omylů

Kdy: sobota 24. února od 9.00

Kde: Zelčín, zoopark

Za kolik: v rámci vstupného

Stezka plná omylů, kde na účastníky čeká deset záludných otázek. Od 9.00 do 11.00 venčení zvířátek, 13.00 komentované krmení, jízda na koni každou celou hodinu.

Obecní ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Vojkovice, bývalý hostinec U Losa

Za kolik: 200 korun

Obecní ples Vojkovic, hraje kapela Vivasong, bohatá tombola.

Dětský karneval

Kdy: neděle 25. února od 14.00

Kde: Benešov, kulturní a informační centrum

Za kolik: 100 korun

Karneval v maskách na téma Pohádkový les – Po stopách sněhové královny. Na trase v teple kulturního domu budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech se zapeklitými úkoly. Pro předem registrované.

Sokolské šibřinky

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Komárov, sokolovna

Za kolik: 200 korun

Tradiční sokolské Šibřinky s tématem Cesta do pravěku. V naděli 25. února následuje dětský maškarní bál, který začíná v 15.00 hodin a vstupné na něj je dobrovolné.

Kollárovci v Boleslavi

Kdy: sobota 24. února od 17.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 400, 450 korun

Kollárovci, parta mladých talentovaných muzikantů. Hrají písně blízké folklóru východního Slovenska.

Masopust se ve Stochově

Kdy: v sobotu 24. února od 14 hodin

Kde: Stochov, sraz na Mírovém náměstí

Za kolik: zdarma

Masopustní trh na Mírovém náměstí už od 10 hodin. Sraz maškar a zahájení programu ve 14 hodin. Nebude chybět soutěž o nejhezčí masku. Od 18 hodin tancovačka ve foyer kulturního domu. K tanci a poslechu zahraje Pavel Běloušek.

Výstava věnovaná Lichtenštejnům

Kdy: sobota a neděle od 10.00

Kde: Kolín, Veigertovský dům

Za kolik: 80 korun, 40 korun/snížené, 200 korun/rodinné

Výstava v regionálním muzeu připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623).

Nirvana Czech Tribute Band

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kutná Hora, Music Club Česká 1

Za kolik: 200 korun

Pro partu muzikantů z Nirvana Czech Tribute Band - In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany.