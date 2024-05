MĚLNICKO

Výstava grafik Jiřího Slívy Kdy: pátek 31. května od 18.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, galerie VK37

Za kolik: neuvedeno Galerie v Lobči zahájí vernisáží novou výstavu Šťastný ostrov, která představí grafiky známého karikaturisty a autora kresleného humoru Jiřího Slívy. Hudební doprovod na verniáři zajistí přímo autor. Výstava pokračuje do konce června.

Mělnická Veteran Rallye

Kdy: sobota 1. června od 7.30

Kde: Mělník, dopravní hřiště v ulici Karoliny Světlé

Za kolik: neuvedeno

Mělnická Veteran Rallye, třiatřicátý ročník. Veterány budou přijíždět na dopravní hřiště od půl osmé ráno do deseti, startovat mají patnáct minut před jedenáctou. Čeká je trasa dlouhá 74 kilometrů, většina vede Mělnickem. Cíle na stejném místě by měly dosáhnout zhruba v půl čtvrté. Na cestě budou mít posádky zastávky s kontrolami, které otestují i jejich zručnost za volanty a vědomosti. Nejmladší vozidla na rallye budou skoro čtyřicet let stará.

Pohádkový dětský den Kdy: sobota 1. června od 14.00

Kde: Všetaty, park

Za kolik: neuvedeno Pohádkový dětský den, registrace před startem je ve všetatském parku od 14.00 do 15.00 hodin. Zábava pro děti i dospělé.

Výstava bonsají

Kdy: sobota 1. a neděle 2. června od 9.00

Kde: Mělník, park u kostela sv. Ludmily

Za kolik: neuvedeno

Kouzlo bonsají, prohlídky, prodej, workshop, v sobotu odpoledne pilates a tibetské mísy. V sobotu až do 23.00 hodin, noční prohlídka začíná ve 21.00, v neděli do 15.00 hodin.