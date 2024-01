/FOTOGALERIE, VIDEO/ Všechny věkové kategorie si v sobotu 20. ledna užívaly veřejného bruslení na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou. Lidmi oblíbený sport patří mezi finančně nejdostupnější aktivity v zimě. Za čtyřčlennou rodinu nezaplatí návštěvníci více než 240 korun.

Veřejné bruslení v Kralupech nad Vltavou si užili malí i velcí. | Video: Alena Hedvíková

Bruslařská sezona je v plném proudu. A lidé ji s nadšením využívají. Jedná se o jednu z nejlevnějších aktivit zimy. Ledové plochy si v sobotu 20. ledna užívali malí i velcí. Kdo nebruslil, popíjel horký nápoj, který zakoupil v tamním občerstvení.

Veřejné bruslení je možné navštívit ve všední dny od 10 do 11.30 hodin. V sobotu od 15 do 17 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.