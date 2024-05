Už nadcházející sobotu, 25. května, se koná na brandýském zámku sedmý ročník srazu veteránů. Mezi desátou a osmnáctou hodinou tam čekají nejen letitá vozidla, která díky péči svých majitelů vypadají, jako by byla vyrobena včera, ale také muzika a spousta stánků. Hrát tam budou kapely SaxBand, Druhej Dech Ládi Weyrostka a Matouš Lexa. Programem bude návštěvníky provázet herec Miroslav Etzler. Na spanilou jízdu dvojměstím Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vyrazí veterány dvě hodiny po poledni.

Veterány budou ve stejném dni i na trase Britské Rally Kokořín se startem ve Všenorech a cílem v Máchově kraji. Tato orientační jízda, do níž se zapojí vozy britské výroby různého stáří, probíhá v běžném provozu. Posádky mají cestou plnit různé úkoly. A bude na ně hezká podívaná, protože vědí, že zároveň probíhá i soutěž o nestylovější posádku.

Start od dopravního hřiště

O týden později, v sobotu 1. června, se koná Mělnická Veteran Rallye. Třiatřicátý ročník! Veterány budou přijíždět na dopravní hřiště v ulici Karoliny Světlé v Mělníku od půl osmé ráno do deseti, startovat mají patnáct minut před jedenáctou. Cíle na stejném místě by měly dosáhnout zhruba v půl čtvrté. Jejich trasa dlouhá asi 74 kilometrů má dvě etapy, které povedou na Mělnicku přes Brozánky, Hořín, Vrbno, Zelčín, Chramostek, Lužec nad Vltavou, Daminěves, Cítov, Sítné, Šemanovice, Březinku, Kokořín, Janovu, Ves Bosyni, Vysokou a Střednici. Střední část trasy prochází Litoměřickem. Na cestě budou mít posádky zastávky s kontrolami, které otestují i jejich zručnost za volanty a vědomosti. Nejmladší vozidla na rallye budou skoro čtyřicet let stará.

Skvělou podívanou nabízí motoristická slavnost Legendy na výstavišti v pražských Holešovicích v sobotu 1. a v neděli 2. června. Auta i motocykly, historické kousky i úplné novinky. A vše spojuje motto: Každá doba má své legendy.

| Video: Youtube

Bez veteránské podívané není ani další víkend, kdy se v sobotu 8. června koná kladenská Veteran Rallye. Od devíti hodin se na náměstí starosty Pavla v Kladně představí veterány a bude tam hrát jazzová kapela. Ale nemusíte jezdit až na Kladno, abyste se pokochali pohledem na nablýskané vozy. Přijedou totiž za vámi. Zhruba hodinu po poledni mají dorazit na hospodářský dvůr zámku Veltrusy a setrvat tam až do patnácti hodin.