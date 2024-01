Kdy: neděle 7. ledna od 14.00

Kde: Nelahozeves

Za kolik: zdarma

Jeden průvod vychází z Lešan z Višnovky od sv. Jána, druhý z opačné strany obce z TJ Dynamo Nelahozeves. Oba zamíří směrem k infocentra. Zapojit se lze v civilu, v kostýmu i s hudebním nástrojem. Možnost přispět do Tříkrálové sbírky.

V Betlémě na seně Kdy: neděle 7. ledna od 17.00

Kde: Kostelec nad Labem, Lafkova ulice

Za kolik: neuvedeno Tříkrálový koncert V Betlémě na seně v podání vokální skupiny KrisKros a capella CZE.

Za Rychlými šípy – poslední šance

Kdy: do 12. ledna

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: zdarma

V hudebním sále a hale kulturní domu pokračuje už jen do 12. ledna putovní výstava připomínající 85 let od vydání prvního komiksu o Rychlých šípech, na níž se podílelo různými pohledy padesát ilustrátorů a scénáristů z Česka i Slovenska.

BENEŠOVSKO

Zimní prohlídky Sázavského kláštera

Kdy: sobota 6. a neděle 7. ledna od 9.30

Kde: Sázava

Za kolik: 150 korun, snížené vstupné 120 korun, rodinné 300 korun

Od roku 2022 je v nově opravené části Sázavského kláštera prohlídkový okruh Český patron svatý Prokop – Seznámení s životem světce a zemského patrona. V rámci prohlídky poutního místa uvidíte i nové varhany a řadu dosud nepřístupných prostor.

Zimní prohlídky hradu Český Šternberk Kdy: sobota 6. a neděle 7. ledna od 11.00 a 14.00

Kde: Hrad Český Šternberk

Za kolik: 200 korun, snížené vstupné 160 korun Hrad Český Šternberk patří k nejstarším a nejnavštěvovanějším hradům v Čechách. Má také krásné okolí, vždyť byl vystaven na ostrohu nad řekou Sázavou a bývá nazýván Perlou Posázaví.

BOLESLAVSKO

Škoda Superb – výstava ve Škoda Muzeu

Kdy: do 10. ledna denně od 10.00Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum Za kolik: 100 korun, snížené vstupné 50 korun, rodinné 250 korun

Krátkodobá výstava ve Škoda Muzeu. Časy se mění, jistota zůstává, k modelu Škoda Superb patří špičkové technologie, kvalita, prostornost a komfort. Jedinečná výstava nabízí pohled na všechny generace vozů Superb.

Strom přání na nádvoří hradu v Mladé Boleslavi Kdy: sobota 6. ledna od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Za kolik: zdarma Můžete nechat vzkaz na vánočním stromě na nádvoří hradu v Mladé Boleslavi. Napište třeba novoročenku nebo prostě jen pár milých slov. Strom najdete na nádvoří hradu. Připraveny pro vás jsou i kartičky na vzkazy a háčky na zavěšení.

BEROUNSKO

Tradiční bigbít tříkrálový



Kdy: sobota 6. ledna od 19.00

Kde: Loděnice, kulturní zařízení

Za kolik: neuvedeno

Bigbít ve stylu Divokého západu nabídne tříkrálový koncert ve velkém sále loděnického kulturního zařízení. Hrají Rockfór, T.Ř.Y. a Randall.

Dětská diskotéka Kdy: neděle 7. ledna od 15.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: 200 korun, děti do 2 let zdarma Diskotéka pro děti s Tlapkovou patrolou a králíčkem Bingem. Otevřeno už od 14 hodin, tančit se začne v 15 hodin.

KLADENSKO

Naposledy s Patem a Matem



Kdy: do 7. ledna

Kde: Kladno, Sládečkovo vlastivědné muzeum

Za kolik: 100 korun, snížené 50 korun

Poslední šance navštívit interaktivní výstavu, která vás zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů Pata a Mata. Originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku, animační dílna, fotokoutek, herna. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Za betlémy a vánočními ozdobami Kdy: do 20. ledna

Kde: Velvary, městské muzeum

Za kolik: 60 korun, děti a senioři 30 korun Ohlédnutí za vánočními svátky nabízí do 20. ledna velvarské muzeum, kde jsou vystaveny betlémy a vánoční ozdoby ze sbírky Miroslava Smahy. Muzeum je otevřeno v pátek od 9 do 11 a od 12 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.

KOLÍNSKO

Tříkrálová koleda v v Kouřimi

Kdy: sobota 6. ledna od 10.00

Kde: Kouřim, Muzeum lidových staveb

Za kolik: 200 korun, snížené vstupné 90 korun, rodinné 490 korun

Rozlučte se se zimními svátky ve skanzenu při dalším z národopisných pořadů Tříkrálová koleda. Kromě obchůzky tří králů se můžete těšit na ukázky řemesel, povídání o vánočních zvycích či o lidovém věštění osudu v příštím roce. Nebudou chybět ani rukodělné dílny včetně tradičních perličkových ozdob rautis.

Bruslení na Karlově náměstí Kdy: do 6. ledna

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma Umělé kluziště na Karlově náměstí. Užijte si s rodinou či přáteli netradiční zábavu v centru města. Kluziště bude pro veřejnost k dispozici naposledy tuto sobotu.

KUTNOHORSKO

Pochod švihlé chůze

Kdy: neděle 7. ledna od 14.00

Kde: Kutná Hora, start u chrámu sv. Barbory

Za kolik: zdarma

Po úspěšném nultém ročníku se uskuteční první ročník Pochodu švihlé chůze. Kutná Hora se tak připojí k dalším městům celého světa. Pochod povede od chrámu sv. Barbory Barborskou ulicí na Komenského náměstí, kolem internátu SPŠ a dále pak dolů Husovou ulicí. Zakončení bude na Palackého náměstí u pizzerie Piazza Navona.

Výstava Stanislav Podhrázský a přátelé Kdy: do 4. února

Kde: Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

Za kolik: 200 korun, snížené vstupné 100 korun, rodinné 450 korun Stanislav Podhrázský je jedním z nemnoha českých umělců, kteří by, nebýt komunistické periody, bezpochyby dosáhli, díky nadčasovosti a jedinečnosti své tvorby, evropské proslulosti.

NYMBURSKO

Čtení v podkroví – Michael Kocáb



Kdy: neděle 7. ledna od 19.00

Kde: Lysá nad Labem, podkroví staré radnice

Za kolik: 350 korun

Hostem lednového Čtení v podkroví staré radnice v Lysé nad Labem bude hudební skladatel, zpěvák, kapelník, scénárista, publicista a někdejší vrcholný politik Michael Kocáb.

Andělská hra Kdy: do soboty 6. ledna

Kde: Nymburk

Za kolik: zdarma V Nymburce se opět zatoulalo dvanáct andělíčků. V jejich blízkosti najdete otázku a správná odpověď vám prozradí jeden dílek tajenky. Až vám všech dvanáct andílků prozradí své tajemství, dozvíte se andělské novoroční přání. Herní plán – mapu všech míst, kde na vás andělé dávají pozor si můžete stáhnout z webu města nebo si jej vyzvednout v podloubí radnice, v turistickém informačním centru či na podatelně.

PŘÍBRAMSKO

Ples města Rožmitál pod Třemšínem

Kdy: pátek 5. ledna od 20.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, kulturní centrum

Za kolik: 150 korun

Hrají swingový orchestr For Evergreens a hudební skupina N. H. S, vystoupení žáků tanečního oboru základní umělecké školy J. J. Ryby, předtančení s ukázkami standardních a latinsko-amerických tanců, bohatá tombola.

Tříkrálový průvod s živými velbloudy Kdy: sobota 6. ledna od 15.00

Kde: Příbram, Tyršova ulice

Za kolik: zdarma Tříkrálový průvod v čele s králi na živých velbloudech. Na podporu Tříkrálové sbírky.

RAKOVNICKO

Nová výstava v roubence

Kdy: pátek 5 ledna od 10.00

Kde: Rakovník, roubenka Lechnýřovna

Za kolik: 20 korun, děti 10 korun

Začíná nová výstava Dubánek a noční bouře, další dobrodružství dubánka Borka doplněné dalšími aktivitami. Vhodné pro děti a jejich rodiče. Výstava končí 29. ledna. Roubenka je otevřena denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.