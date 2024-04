Otevření muzea Staré krásnosti

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Velký Újezd, muzeum č.p. 95

Za kolik: 150 korun, 100 korun/dítě od 2 do 12 let (za oba okruhy, Staré krásnosti a Krásné pohádkovosti)

Jarní setkání v muzeu Staré krásnosti, kde se nachází sbírka kočárků od konce 19. století do 80. let 20. století i dobové hračky a panenky.

Turnaj mládeže v šipkách

Kdy: sobota 20. dubna od 15.00

Kde: Neratovice, Čekárna Bar

Za kolik: startovné 50 korun

Spolek neratovických šipkařů a dům dětí a mládeže (DDM) pořádají v šipkové herně 3. turnaj mládeže v klasických šipkách. Kategorie 8 - 12 let, 13 - 15 let, rodinné dvojice: dospělý + dítě (hra High Score), 16 - 18 let (hra 301 SO). Registrace přes webové stránky DDM do 19. dubna.