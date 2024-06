Retročaje se skupinou Bonus Pavla Pilaře, v 15.00 vystoupí jako host Staropražští heligonkáři. Čaje se konají vždy poslední neděli v měsíci od 15 do 18 hodin.

Oživlé náměstí, tradiční akce na mšenském náměstí se stánky, dětským kolotočem, vernisáží děl Jarky Drechslerové Česká krajina v obrazech, ukázkami kickboxu a koncerty. Představí se muzikanti z místní základní umělecké školy a kapely No Stress a OffBeat Orchestra, hrát bude také DJ Paja.

Návratem do časů první republiky je návštěva četnické stanice v Lobkovicích, která pořádá další den otevřených dveří.

Jazzová zahrada Na Staré štaci hostí další Salon tradičního jazzu, hostem je tentokrát Brass Band. Rakovnická kapela hraje neworleánský jazz ve stylu 20. a 30. let minulého století.

Střední Čechy

Krausberry na koupališti

Kdy: sobota 29. června od 19.30

Kde: Benešov, přírodní koupaliště na Sladovce

Za kolik: 450 korun



Krausberry je česká blues-rocková a hard rocková kapela, mezi její hity patří například Vlakem na Kolín, Kořenová zelenina, Horoskop, Ptáci, Starý časy…

Summer Fest Beroun Kdy: sobota 29. června od 16.00

Kde: Beroun, autokemp Na Hrázi

Za kolik: 390 korun Čtvrtý ročník Summer Festu, vystoupí legendární E!E, Nirvana revival, dále String Ladies , Purple mania Five O’Clock tea A nebude chybět ani program pro děti

| Video: Youtube

Koncert kapel Epydemye & Korrontzi

Kdy: neděle 30. června od 20.00

Kde: Točník, hrad

Za kolik: 400 korun

Jihočeská folková a folkrocková skupina Epydemye s živelnou koncertní energií a písněmi, které otevírají zajímavá témata. Korrontzi je špičková světová skupina z Baskicka.

Fichtl mazec 24 hodin Kdy: pátek 28. a sobota 29. června od 16.30

Kde: Dolní Bousov

Za kolik: 150 korun, děti zdarma Závod takzvaných fichtlů, který trvá 24 hodin, si nemůže nechat ujít žádný fanoušek motorek. Pořadatelé slibují nevšední zážitek při sledování nejtěžšího závodu fichtlů na světě.

Jízda do vrchu Knovíz - Olšany

Kdy: sobota 29. června od 8.00

Kde: Knovíz

Za kolik: 50 korun

První závod do vrchu Knovíz - Olšany se uskutečnil v roce 1924, startovalo tehdy 13 strojů. Každoročně veteránskou jízdu do vrchu přijde podpořit 500 až 1000 diváků. Akce trvá celý den, dopoledne probíhá výstava veteránů, odpoledne jízda do vrchu.

Svatojánská noc ve skanzenu Kdy: pátek 28. června od 19:00

Kde: Kouřim, muzeum lidových staveb

Za kolik: neuvedeno Program plný magické atmosféry, záře svatojánského ohně, písní a tance. Jak svatojánskou noc prožívali naši předkové, proč se na ni těšily děti a jaké byliny nesměly chybět ve věnci, který ten večer dívky vily.

Prohlídky zámku s duchem

Kdy: neděle 30. června od 10.45

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: základní 180 korun, studenti a senioři 150 korun, děti od 2 let a držitelé ZTP 100 korun

Nechte se vtáhnout do prohlídky zámku Kačina, kterou vás provede chotkovský duch Rudy.