MĚLNICKO

Turbo a Žízeň rock Kdy: pátek 30. srpna od 19.00

Kde: Neratovice, letní kino'

Za kolik: od 470 korun Česká poprocková skupina Turbo nestárnoucí Žízeň Rock, to znamená pořádnou rockovou jízdu.

| Video: Youtube

Řecké odpoledne

Kdy: pátek 30. srpna

Kde: Kralupy, zahrada za kulturním domem Vltava

Za kolik: 190, 290 korun

Řecké odpoledne, speciality z řecké restaurace Kréta z Kladna, taneční vystoupení a výuka řeckých tanců s lektory pod vedením Marthy Elefteriadu, koncert řecké kapely Prometheus, dílnička, letní kino: muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Bez letního kina vstupné pro dospělé 190 a pro děti do 14 let 100 korun, s kinem 290 a 200 korun.

Figaro v přírodě Kdy: sobota 31. srpna od 19.00

Kde: Lhotka u Mělníka, hřiště

Za kolik: 250 korun Figaro, hudební komedie na motivy děl Mozarta, da Ponteho, Beaumarchaise aTurriniho o záletném hraběti, kterého napraví láska. Představení z repertoáru Divadla A. Dvořáka v Příbrami je součástí programu Středočeského kulturního léta.

Farmářské trhy

Kdy: sobota 31. srpna od 9.00

Kde: Kralupy, Palackého náměstí

Za kolik: zdarma

Farmářské trhy na kralupském Palackého náměstí, poslední v letní sezoně. U stánků lze nakupovat až do 12.30 hodin.

Bigbítový dunění Kdy: sobota 31. srpna od 18.30

Kde: Veltrusy, zahrada restaurace Libuše

Za kolik: 200 korun Bigbítový dunění na Libuši v posledním prázdninovém dni, hrají kapely Made in Garage a Jebuto

Den obce Tišice

Kdy: sobota 31. srpna od 12.30

Kde: Chrást, fotbalové hřiště

Za kolik: neuvedeno

Den obce, vystoupení dětí ze školy a školky, fotbalová show, zvířátka z filmů a pohádek, Petr Jablonský v show Jak se dělá šoubyznys, italské duety: David Mattioli a Nikol Voříšková, hudba 60. let s Dum Doobie Doobie bandem, taneční zábava se skupinou Arythmie, diskotéka, vláček, pouť hasičská pěna pro děti.

| Video: Youtube

Bitva v Přívorech Kdy: sobota 31. srpna od 13.00

Kde: Přívory, park

Za kolik: neuvedeno Patnáctý ročník historického dne Přívorech, ukázky chladných zbraní, dobová řemesla a mnoho dalšího.

Noční rybářské závody

Kdy: sobota 31. srpna od 19.00

Kde: Tuhaň, na Kačáku

Za kolik: startovné 200 korun

Noční rybářské závody pro dospělé, na které je nezbytné se předem přihlásit na místním obecním úřadu (obec.tuhan@seznam.cz), konec závodu v 8.00 hodin. Chytá se na jeden prut. V ceně startovného je občerstvení.

Retro disco Kdy: sobota 31. srpna od 20.00

Kde: Hořín, dětské hřiště

Za kolik: 250 korun Venkovní retro diskotéka s hudbou především osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Výstava drobného zvířectva

Kdy: sobota 31. srpna a neděle 1. září od 8.00

Kde: Olovnice, statek Jaromíra Nováka

Za kolik: 50 korun, děti zdarma

Výstava drobného zvířectva pořádaná olovnickými chovateli: králíci, slepice, holubi a expozice exotů. Nebude chybět ani tombola. V sobotu do 17.00 a v neděli do 12.00 hodin.