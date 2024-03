Velikonoční výstava

Kdy: pátek 22. března od 9.00

Kde: Neratovice, dům dětí a mládeže

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční prodejní výstava v domě dětí a mládeže. Akce pokračuje do 16.00 hodin.

Hity rockové legendy

Kdy: sobota 23. března od 21.00

Kde: Mělník, klub Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno

Deep Purple Tribute band, hardrocková kapela z Rumburka. Koncertní program je věnován známé britské rockové legendě 70. let.

Vítání jara

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Kostelec nad Labem, sraz na Komenského náměstí

Za kolik: zdarma

Vítání jara, pořádají místní Baráčníci. Průvod půjde od lípy na náměstí Komenského směrem k Rudči. Tanec kolem Morany, loučení se zimou, upálení Morany u Labe, vlastní výroba malé Morany, malování vajíček, zdobení vrby, opékání špekáčků. Hrnky s sebou.

Páté setkání příznivců moderních deskových i karetních her, klasika i novinky. Součástí akce je i turnaj o ceny. Pořádá Klub přátel deskových her AVZO Neratovice.

Dětský karneval

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Vavřineč, hospoda

Za kolik: neuvedeno

Dětský maškarní karneval pořádaný spolkem Radost, klaun Jéčko, minidiskotéka, bublikovač a megabubliny, soutěže, tanec, promenáda masek.

Dětské šibřinky

Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: Kostelec nad Labem, sokolovna

Za kolik: děti zdarma, dospělí 100 korun

Dětský maškarní ples – šibřinky. Hudba, tanec, vystoupení, diskotéka, soutěž o nejlepší masku.

Myšákovi je pětadvacet

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Neratovice

Za kolik: vstup zdarma

Rodinné centrum Myšák slaví 25.narozeniny. Zábavný karneval pro děti a rodiče plná her, pohádkových kostýmů, písniček, tance a soutěží.

Vynášení Morany, zpívání, ukázka folklorních tanců, tradiční lidové říkanky a především průvod do parku a rozloučení se zimou.

Velikonoční pohádka

Kdy: neděle 24. března od 15.00

Kde: Kostelec nad Labem, kulturní sál Terezy Stolzové

Za kolik: 140 korun,děti do 2 let na klíně zdarma

Divadelní představení pro děti, výpravná pohádka Veselé Velikonoce, skrývající i lidová říkadla a obyčeje.

Světový den vody

Kdy: sobota 23. března od 9.00

Kde: Hulice, návštěvnické středisko Vodní dům

Za kolik: 120 korun/dospělí, 80 korun/děti

Světový den vody, aktivity pro návštěvníky, úžasně strávený čas. Přijďte si vyrobit vodní mlýnek nebo nakrmit žábu.

Koncert kapely Harlej

Kdy: sobota 23. března od 19.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: 590 korun

Česká rocková skupina Harlej vyrazila na turné k novému albu Zatím je to dobrý. V koncertním playlistu nebudou kromě novinkových skladeb chybět ani tradiční hity.

Máte doma přebytečné rostliny na rozdání nebo na výměnu? Výměnná akce květinový swap funguje na principu přinesu – odnesu. Týká se to také knih a časopisů související s tematikou. Pokračuje do 17.00 hodin.

Velikonoční řádění v parku

Kdy: neděle 24. března od 14.00

Kde: Kosmonosy, zámecký park

Za kolik: vstupné dobrovolné

Velikonoce v parku, soutěže pro děti, hledání vajíček, tanec, soutěže pro dospělé.

Lichtenštejnové

Kdy: sobota a neděle od 10.00, do 15. září 2024

Kde: Kolín, regionální muzeum

Za kolik: 80 korun, 40 korun/snížené

Výstava připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623), především zisku komplexu panství východně od Prahy a na Kolínsku.

Velikonoce na Kačině představí zvyky a tradice. Velikonoce na zámku pokračují až do 7. dubna. V zámeckém parku je připravena rodinná hra Hledání obřích vajíček.

Karneval a Pískomil se vrací

Kdy: sobota 23. března od 14.00

Kde: Uhlířské Janovice, farma Bláto

Za kolik: 200 korun, děti do 1 roku zdarma

Kapela Pískomil se vrací interpretuje své písně naživo v karnevalovém programu. Nenechte si ujít dovádivé maškarní odpoledne nabité písničkami, tancem a zpíváním.

Dětský karneval

Kdy: sobota 23. března od 15.00

Kde: Milovice, kulturní dům

Za kolik:100 korun

Maškarní pro děti, skotačení, přehlídka masek, malování na obličej, tombola, zábavu zajistí Lumpína a dráček. Moderuje Luboš Votroubek.

Velikonoční jarmark

Kdy: 23. března od 10.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční jarmark lidových řemesel do 15 hodin na nádvoří a ve Stodole, desítky řemeslníků, pekařů, cukrářek, farmářů a dalších prodejců. Od 10 do 11 a od 14 do 15 hodin ukázka kování cvočků. Z Příbrami a Březnice jede na jarmark velikonoční vlak.