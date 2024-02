Koncert Scooting blues

Kdy: pátek 1. března od 21.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: 150 korun

V hudebním klubu na náměstí Karla IV. hraje v prvním březnovém večeru neratovická bluesrocková kapela Scooting blues.

Dětský karneval

Kdy: sobota 2. března od 15.30

Kde: Neratovice, dům dětí a mládeže

Za kolik: 50 korun/děti, 20 korun/dospělí

Karneval pro děti s Katkou a Verčou, na malé návštěvníky tam čekají hry, tanec a další zábava.

Taneční retro party

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Neratovice, společenský dům

Za kolik: od 150 korun

Retro dance party, šestihodinový disco ples s hity osmdesátých a devadesátých let, zazní i písničky ze sedmdesátek a ze současnosti.

Turnaj mládeže v šipkách

Kdy: sobota 2. března od 15.00

Kde: Neratovice, Čekárna Bar (šipková herna)

Za kolik: startovné 50 korun

Turnaj mládeže v klasických šipkách, mladší žáci 8 až 12 let, starší žáci 13 až 15 let i rodinné dvojice (dospělý a dítě) ve hře High Score, junioři 16 až 18 let ve hře 301 SO. Registrace předem.