/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na náměstí Míru se sešly tisíce návštěvníků. V sobotu se tam konal další ročník Vinné noci. K dobré náladě u sklenky vína přispělo i slunné počasí, které akci provázelo. Podle pořadatelů bylo méně návštěvníků než v předchozích letech. Naopak stoupl počet incidentů v průběhu večera.

Další ročník Vinné noci v Mělníku | Video: Alena Hedvíková

Milovníci vína už několik let míří na jaře na ochutnávku vín do Mělníka. Akce se v městě na soutoku stala tradicí a pokaždé přiláká do centra několik tisíc návštěvníků. Letošní ročník byl podle spolupořadatele Pavla Chorouše v návštěvnosti o něco slabší. I tak ale bylo ale náměstí Míru plné.

Zdroj: Alena Hedvíková

„Nebylo tolik lidí jako loni nebo předloni, o to přátelštější ale byla atmosféra," shrnul akci Chorouš, místní vinař a člen spolku Mělnický košt. Připomněl, že se lidé mohou těšit znovu na ochutnávku v srpnu.

Kromě dobré nálady přinesla Vinná noc také několik oznámení na Městskou policii Mělník. Podle ředitele Ladislava Hošmánka strážníci zasahovali vícekrát než v předchozích letech. „Celkem jsme řešili čtyři oznámení v místě, kde se Vinná noc konala. Kromě rušení nočního klidu jsme řešili nad ránem vážnější případ týkající se mladistvé osoby, kde zasahovala i záchranná služba" upřesnil Hošmánek.