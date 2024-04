/FOTO, VIDEO/ Panenková poradna bude provázet výstavu Kdo by neměl rád panenky, která se koná na sklonu dubna v Neratovicích. Návštěvníci si tam prohlédnou nejen retro panenky, ale i autíčka a další hračky.

Výstava v Neratovicích představí nejen panenky, ale i další historické a retro hračky. | Foto: se souhlasem Veroniky Janurové

Pamětníci se ve vzpomínkách vrátí do časů, kdy byli malí, děti překvapí, jaké hračky mívali jejich vrstevníci v minulosti. Výstavu nazvanou Kdo by neměl rád panenky hostí neratovický společenský dům od 26. do 28. dubna, v pátek a v sobotu mezi devátou a osmnáctou hodinou, v neděli od devíti do šestnácti hodin.

Spolek Sběratelé panenek tam představí spolu s retro a historickými panenkami i další hračky, například kočárky, nábytek, medvídky nebo autíčka.

Zájemci tam mohou přinést také své starší panenky a obrátit se na panenkovou poradu, kde se o ní dozvědí spoustu zajímavostí. Na místě bude také tombola.

Výstava se koná ve společenském domě se vstupem do kina směrem od Smetanových sadů. Vstupenka stojí stokorunu, děti od tří let a ZTP mají poloviční vstupné, senioři od sedmdesáti let zdarma.