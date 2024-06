Zdarma do zooparku

Kdy: pátek 28. června od 9.00

Kde: Zelčín, zooparku

Na konec školního roku mají děti vstup do zooparku zdarma. „Nemusíte nám nosit vysvědčení nebo vyznamenání, v pátek 28. června mohou všechny děti do patnácti let přijít a potěšit se procházkou v zooparku zdarma,“ zve zoopark. Ve volně přístupných výbězích čekají na pohlazení například kozy, ovce, drůbež, lamy nebo poníci. V doprovodu chovatele lze navštívit i klokany, emu, mini prasátka, krávy, surikaty nebo koně.